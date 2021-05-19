Siyonist polisler savunmasız Filistinli kadına acımasızca saldırdı! İnsanlıktan nasibini alamamış Yahudiler

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Ramazan ayının son günlerinden beri Gazze'ye bomba yağdırarak sivilleri hedef alan katil İsrail, 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 Filistinli mazlumu şehit etti. Yaralı sayısı bin 442'ye yükseldi.

İnsanlıktan nasibini alamamış Yahudiler!

Bölgedeki katliam her geçen gün daha da ağırlaşırken siyonist polisler sokaklarda da Filistinlilere acımasızca saldırıyor. Bugün bölgede kaydedilen bir video, Yahudi polislerin insanlıktan ne kadar uzak kaldıklarını bir kez daha gözler serdi. Siyonist alçaklar sokakta tartıştıkları orta yaşlı bir kadını acımasızca darp etti. Ona yakın silahlı polisin savunmasız kadına saldırısı amatör kameralarca kaydedildi.