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Gündem Siyonist lobinin İsrail’deki uzantıları panikte! Koltuk sevdalısı Eisenkot Washington’a sadakat yemini etti!
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Siyonist lobinin İsrail’deki uzantıları panikte! Koltuk sevdalısı Eisenkot Washington’a sadakat yemini etti!

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Siyonist lobinin İsrail’deki uzantıları panikte! Koltuk sevdalısı Eisenkot Washington’a sadakat yemini etti!

İsrail’de 27 Ekim’de gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Likud koalisyonunun sarsılmasıyla fırsat kollayan muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar’ın lideri Gadi Eisenkot, Washington’daki küreselci odaklara gözdağı veren skandal bir bildiri yayımladı. ABD’de Demokratların ezici zaferiyle sonuçlanan 3 Kasım ara seçimlerinin hemen ardından "Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelindeki dostlarımıza ve ortaklarımıza" başlığıyla yayımlanan bildiride, Washington ile Tel Aviv arasındaki Siyonist çarkın kesintisiz işlemesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'de muhalefet bloğunun en güçlü partisi Yashar'ın lideri Gadi Eisenkot, kuracağı koalisyon hükümetiyle ABD ile ilişkileri yeniden tesis edeceği vaadinde bulundu.

Eisenkot, ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından "Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelindeki dostlarımıza ve ortaklarımıza" başlıklı bir bildiri yayımladı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerde halkın mevcut Netanyahu hükümetinin değiştirilmesinden yana oy kullandığını vurgulayan Eisenkot, muhalefet bloğu olarak bir an önce yeni hükümetin kurulması için çalıştıklarını belirtti.

İsrail ile ABD arasındaki ilişkinin "nesiller boyunca inşa edilmiş, ortak demokratik değerlere dayanan halklar arası bir ortaklık" olduğunu savunan Eisenkot, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderliğim altında bu ortaklığı yenileyip derinleştirecek, yıllardır Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ortak desteğine dayanan temelleri güçlendirecek ve tüm Orta Doğu'yu ileriye taşımak için gayret göstereceğiz."

 

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Başkan Donald Trump liderliğindeki Cumhuriyetçiler, Kongre'deki çoğunluğu kaybederek Demokratlar karşısında yenilgi almıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve koalisyon ortaklarının Demokratların büyük bir zafer elde ettiği ABD ara seçimlerine ilişkin bir yorum yapmaması dikkati çekti.

İsrail basını ise ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Kongre'deki çoğunluğu kaybetmesini Trump ve İsrail için "ağır darbe" olarak nitelendirmişti.

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