Sosyete ve iş dünyasında deprem! Erden Timur'un şirketine TMSF el koydu
Sosyete ve iş dünyasında deprem! Erden Timur'un şirketine TMSF el koydu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve kara para aklama" soruşturması, iş dünyasının dev isimlerine uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ünlü iş insanı Erden Timur’un şirketine, mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul'da yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında tutuklanan iş insanı Erden Timur'un şirketine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından iş insanı Erden Timur hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. 

Yorumlar

Neco

İyide niye sadece erdem Timur ceza alıyor.erdem timurun yaptiklarinin GS ye faydası olmadığı.neden GS ye kayyum atanmıyor.
