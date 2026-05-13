Siyonist katiller durmuyor! Lübnan’ı yine kan gölüne çevirdiler

Siyonist işgal ordusu, Trump’ın ‘uzatıldı’ dediği ateşkese rağmen Lübnan’da kan dökmeye devam ediyor. Barış masasını havaya uçuran İsrail savaş uçakları; Sur, Burç Şemali ve Mecdel Zun bölgelerini bombalarken, Beyrut yakınlarında seyir halindeki araçları İHA’larla vurdu. Ateşkesi kağıt üzerinde bırakan bu vahşet sonrası Hizbullah, işgal birliklerine yönelik misilleme saldırılarını artırdı.

İşgalci İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yeni hava saldırısı başlattığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen hedeflere yönelik hava saldırısı başlatıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının, Sur kentine bağlı Burç Şemali bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Mecdel Zun ve Yanuh beldelerini de hedef aldı.

Lübnan makamlarından saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

KATİL İSRAİL'İN GÜNEYE SALDIRILARI SÜRÜYOR

Bu sabah, Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut’un güneyindeki Ciyye otoyolunda yaklaşık 1 saat arayla 2 araca saldırı düzenledi.

Saldırılarda hedef alınan araçların alev aldığı belirtilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beraşit ile Şakra beldeleri arasındaki bölgeye de hava saldırısı düzenledi.

İSRAİL’İN LÜBNAN’A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 880'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

