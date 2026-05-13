Anız Tehlikesi için Kritik Çağrı!

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TEMA Vakfı Şanlıurfa İl Temsilcisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, anız yakmanın artık tarımsal bir tercih olmaktan çıktığını belirterek bunun ekolojik ve insani bir yıkıma dönüştüğünü söyledi. Öztürkmen, üreticilere ve yetkililere çevresel zararların önlenmesi için ortak mücadele çağrısında bulundu.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Şanlıurfa TEMA İl Temsilcisi Prof. Dr. Ali Rıza Öztürkmen, anız yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkede kökleşmiş olan anız yakma alışkanlığının, artan sıcaklıklar ve kuraklık kıskacında artık bir "tarımsal tercih" değil, ekolojik ve insani bir yıkım olduğunu belirten Öztürkmen "Bilimsel veriler, bu uygulamanın toprağın damarlarını kestiğini açıkça kanıtlamaktadır." dedi.

Anız yakımının toprağa, ekonomiye ve insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini ifade eden Öztürkmen "Toprağın organik maddesinin yok olmasıyla verimlilik yüzde 30 oranında azalıyor. Bir sonraki üretim döneminde yüzde 15-20 oranında ürün kaybı yaşanıyor. Her 1 hektarlık anız yakımı atmosfere 1,5 ton karbon salarak iklim krizini doğrudan tetikliyor. Yangınlarla yayılan PM10 ve PM2,5 partikülleri astım, KOAH ve kalp-damar hastalıklarının birincil sebebidir." ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştığını belirten Öztürkmen, 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 200 milyon hektar alanda "işlemesiz tarım" modeline geçildiğini kaydederek "Brezilya ve Kanada gibi tarım devlerinin başarıyla uyguladığı bu yöntemler bizim için de tek çıkış yoludur." dedi.

Öztürkmen, doğrudan ekim yöntemiyle toprağın sürülmeden ekim yapılabildiğini, böylece mazot ve emek maliyetlerinin düştüğünü, toprak neminin korunduğunu ifade etti. Bitki artıklarının biyogaz, organik gübre veya malçlama yoluyla yeniden toprağa kazandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki yasakların ve idari para cezalarının sadece kâğıt üzerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Öztürkmen "Yerel yönetimler, kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetleri denetimleri dijital takip sistemleri ve İHA’larla sıkılaştırmalı, cezai yaptırımları tavizsiz uygulamalı, üreticiyi alternatif yöntemler ve makine parkı kullanımı konusunda teşvik etmelidir." diye konuştu.

Şanlıurfa Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün hasat sezonuyla birlikte ortaya koyduğu kararlı duruşa teşekkür eden Öztürkmen "Bilimin ışığında yapılan bu uyarıların, yerel yönetimlerin denetim gücüyle birleşmesi, Peygamberler Şehri ve bereketli Mezopotamya topraklarının geleceğini teminat altına alacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürkmen, anız yangınlarına karşı sıfır tolerans gösteren tüm mülki idare amirleri ile saha ekiplerine teşekkür ederek "Toprak bize atalarımızdan kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız en değerli emanettir. Birkaç saatlik ‘temizlik’ kolaylığı uğruna biyoçeşitliliğimizi, sağlığımızı ve toprağımızın geleceğini feda etmeye hakkımız yoktur. Tüm üreticilerimizi ve kamuoyunu bu vicdani ve bilimsel sorumluluğa davet ediyorum." dedi.

DOĞRU HABER