Siyonist katiller Batı Şeria’da hırsızlığa soyundu: Filistinlilerin geçim kaynağına el koydular

İşgal altındaki Batı Şeria'da terör estiren siyonist işgalciler, Filistinli bir aileye ait 150 küçükbaş hayvanı çalarak yeni bir alçaklığa imza attı. Bölge halkını yerinden etmek için sistematik saldırılar düzenleyen katil İsrailliler, savunmasız köylülerin mülklerini ve ekinlerini hedef alarak bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

Filistin topraklarını adım adım gasbeden terör devleti İsrail’in desteklediği işgalci gruplar, Batı Şeria’da hırsızlık ve yağma faaliyetlerini hızlandırdı. Ramallah’ın El-Muğayyir köyü yakınlarındaki arazilere baskın düzenleyen siyonist saldırganlar, Filistinli Enis Ebu Aliya’ya ait yaklaşık 150 koyunu zorla çalarak kayıplara karıştı.  

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah'ın El-Muğayyir köyü doğusundaki El-Halail bölgesi yakınlarında bulunan arazilere baskın düzenledi.

İsrailli saldırganlar, bölgede Filistinli Enis Ebu Aliya'ya ait yaklaşık 150 koyunu çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, daha önce de hayvanlarını kasten köydeki tarım arazilerinde otlatarak Filistinlilerin ekinlerine ve mülklerine zarar verdiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı, baskın ve mülklere el koyma olaylarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede halkı yerinden etmeye yönelik sistematik eylemler gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda kasıtlı olarak geçim kaynaklarını hedef aldığını belirtiyor.

Vahap

Bu katiller çaldıkları hayvandan bile daha aşağıdadır o kadar yani.Hem çalarlar hemde başkasına hırsız diye bağırırlar.
