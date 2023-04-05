Siyonist İsrail'in Filistinli kadına zulmü çileden çıkarttı!
Siyonist İsrail'İn Mescid-i Aksa'ya baskınında Müslüman bir Filistinli kadına uyguladığı şiddet görenlerin yüreğini dağladı.
İsrail polisi dün akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'ne baskın düzenledi.
Siyonistler kadın-erkek ayırt etmeden Filistinli Müslümanlara saldırdı.
İsrail polisinin şiddeti sabahın ilk ışıklarına kadar sürerken bölgeden gelen bir görüntüde, Filistinli Müslüman bir kadına yapılan zulüm kameralara yansıdı.
Erkek polislerin savunmasız Müslüman bir kadına uyguladıkları şiddet, görenleri çileden çıkarttı.