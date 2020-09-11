Siyonist israil'in eşkiyaları yine iş başında!
İsrailli özel bir kuvvetin, Filistinli genci Nizar İssa Obaid'i Tulkarm'ın batı caddesindeki bir akaryakıt istasyonundan kaçırdıkların an güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
İsrailli özel bir kuvvetin, Filistinli genci Nizar İssa Obaid'i Tulkarm'ın batı caddesindeki bir akaryakıt istasyonundan kaçırdıkların an güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Bu tür olayların son zamanlarda sıklıkla yaşandığını ve gençlerin akıbeti hakkında bilgi alamadıklarını söyleyen Filistin halkı özgürlük mücadelesini sürdürüyor.