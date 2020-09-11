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Dünya Siyonist israil'in eşkiyaları yine iş başında!
Dünya

Siyonist israil'in eşkiyaları yine iş başında!

İsrailli özel bir kuvvetin, Filistinli genci Nizar İssa Obaid'i Tulkarm'ın batı caddesindeki bir akaryakıt istasyonundan kaçırdıkların an güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:47:00 - 2020-09-11 15:22:11

İsrailli özel bir kuvvetin, Filistinli genci Nizar İssa Obaid'i Tulkarm'ın batı caddesindeki bir akaryakıt istasyonundan kaçırdıkların an güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bu tür olayların son zamanlarda sıklıkla yaşandığını ve gençlerin akıbeti hakkında bilgi alamadıklarını söyleyen Filistin halkı özgürlük mücadelesini sürdürüyor.

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