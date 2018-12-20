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Siyonist İsrail'i korku sardı! "İsrail’i tehdit ediyorlar"

İşgalci İsrail’de yayınlanan The Jerusalem Post gazetesi, 20 Aralık’ta Beerşeba’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail arasında yapılacak olan üst düzey görüşmenin stratejik açıdan önemli bir olay olduğunu belirtti.

20 Aralık 2018 Perşembe 00:20
Siyonist İsrail'i korku sardı! "İsrail’i tehdit ediyorlar"

Siyonist İsrail’de yayınlanan The Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan makalede, Lübnan'da Hizbullah etkinken, Suriye'de İran'ın güçleri varlığını sürdürürken Gazze'deyse Hamas'ın güçlendiğine dikkat çekildi.

İran'ın Akdeniz kıyılarında hava ve deniz üsleri kurmayı planladığı ve oradan askeri gücünü Balkanlara göstererek, oradaki Müslüman topluluklara yansıtacağı öne sürülen yazıda, Balkanlarda Türkiye ve İran'ın ‘sızdığı' Arnavutluk, Bosna ve Kosova gibi 3 ülkenin bulunduğu kaydedildi.

'Ankara'nın eylemleri İsrail'in çıkarlarıyla kesişiyor'

Yeni Osmanlı dış politika yürüten Türkiye'nin Akdeniz'de uzun bir kıyı şeridi olan güçlü bir ülke olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin Gazze'deki Hamas hükümetine destek olduğu, ayrıca Suriye ve Libya'daki gruplarla iyi ilişkiler kurduğu ifade edildi. Gazete, Türkiye'nin ayrıca donanmasını güçlendirdiğini ve hatta İsrail'in Gazze'ye uyguladığı askeri ablukayı delmeye çalışan gemilere refakat edecek askeri gemiler göndermekle tehdit ettiğini, Ankara'nın bu eylemlerinin İsrail'in çıkarlarıyla açıkça kesiştiğini yazdı.

Rusya'ya da değinen The Jerusalem Post yazarı, Avrupa Birliği (AB) ve ABD doğu Akdeniz'deki varlıklarını azaltırken Rusya'nın aksine pozisyonlarını güçlendirdiğini vurguladı. Suriye'nin Hmeymim ve Tartus kentlerinde Rusya'nın üsleri bulunduğu bildirilen yazıda, Kıbrıs ve Mısır'ın da Rusya'ya limanlarını kullandırttığına dikkat çekti.

‘Türkiye, İran ve Rusya Akdeniz'de gaz kaynaklarını ele geçirmek istiyor'

Akdeniz'in doğusunda muazzam su altı doğalgaz rezervleri bulunduğu için bölgenin uluslararası çaptaki önemin arttığına dikkat çeken gazete, İran'ın müttefiklerinin, ayrıca Türkiye ve Rusya'nın bu doğalgaz zenginliklerini ele geçirmeyi hayal ettiği ileri sürüldü.

Doğu Akdeniz'in, dış ticaret cirosunun %90'ından fazlasının bu bölgeden geçen İsrail için her zaman önemli olduğu dikkat çekilen yazıda, İsrail'in Akdeniz'deki ekonomik bölgesinde keşfedilen ve sömürülen gaz sahalarının bu bölgenin önemini artırdığı vurgulandı.

'Savunulması gereken kanat'

Ancak İsrail'in doğalgaz zenginliklerinin tehdit altında olduğu, Hamas daha önce İsrail'in gaz üreten platformlarını hedef alan füzeler fırlattığı, Hizbullah'tan da buna benzer tehditler gelmeye başladığı belirtilen yazıda, Rusya ve Türkiye donanmalarının da bölgede macerayı göze alabilecekleri, ayrıca kısa sürede İran donanmasının da orada boy gösterebileceği, böylelikle İsrail'in savunmaya alması gereken bir kanadı daha oluşacağı ifade edildi.
Yazar şöyle devam etti:

"İsrail, doğu Akdeniz birliğine dâhil olarak Yunanistan ve Kıbrıs'ın yakın ortağı oldu. Mısır da, İsrail'le ayrıca işbirliği yapmayı tercih etse de bu birliğin dolaylı bir üyesi. Bu 4 ülke, Türkiye'nin dış politika rotasından aynı derecede endişeli ve enerji alanında ortak çıkarlara sahip. Washington ile doğu Akdeniz'de işbirliği de büyük önem taşıyor. ABD'nin İsrail'le ve Yunanistan'la ortak askeri tatbikat yapma olasılığının üzerinde durduğunu belirtmek gerekir".

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 00:20
  1. Ankara
  2. Gazze
  3. Suriye
  4. Libya
  5. Akdeniz
  6. Lübnan
  7. Hizbullah
  8. The Jerusalem Post
  9. terör devleti İsrail
  10. işgalci israil

YORUM YAZ

  • MertMert1 sa önce
    Adama bak bi de “sömürülen gaz sahaları” demiş. Siz işgalcilerden başka sömüren başka bir devlet göremiyoruz! Türkiye gümbür gümbür geliyor biiznillah. Bekleyelim.

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