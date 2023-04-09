Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar
Siyonist İsrail polisi, sabah namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanları, İsrailli yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı gerekçesi ile engelledi.
Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskınlar ve Gazze bombardımanıyla İslam alemini ayağa kaldıran siyonist İsrail, bölgedeki zulmüne devam ediyor.
İsrail polisi, bu sabah Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gelen Müslümanlara müdahale etti.
Mescid-i Aksa'nın kapılarına konuşlanan İsrail polisi, 50 yaş altındaki Filistinlilerin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.
İsrail polisinin gerekçe olarak gösterdiği Yahudilerin Hamursuz Bayramı 13 Nisan'a kadar sürüyor.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İşgalci İsrail'den Mescid-i Aksa'ya Teravih namazında baskın! 1 Filistinli şehit oldu