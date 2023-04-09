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Dünya Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar
Dünya

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

Yeniakit Publisher
2023-04-09 12:55:00 - 2023-04-09 12:56:14

Siyonist İsrail polisi, sabah namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen Müslümanları, İsrailli yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı gerekçesi ile engelledi.

Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskınlar ve Gazze bombardımanıyla İslam alemini ayağa kaldıran siyonist İsrail, bölgedeki zulmüne devam ediyor.

İsrail polisi, bu sabah Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için gelen Müslümanlara müdahale etti.

Mescid-i Aksa'nın kapılarına konuşlanan İsrail polisi, 50 yaş altındaki Filistinlilerin namaz kılmak için Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İsrail polisinin gerekçe olarak gösterdiği Yahudilerin Hamursuz Bayramı 13 Nisan'a kadar sürüyor.

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