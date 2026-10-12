O sektörde İngiltere pazarının %26’sı Türklerde!

Yıldız Holding bünyesindeki Londra merkezli Pladis Global, İngiltere’de kek, çikolata, bisküvi ve atıştırmalık pazarının yüzde 26’sını kontrol ediyor. İngiltere’de 7, dünya genelinde 26 fabrikada üretim yapan şirket, geçen yıl 3,33 milyar avro ciro elde ederek 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Pladis Birleşik Krallık, İrlanda, Avrupa ve ANZ (Avustralya ve Yeni Zelanda) Bölgesel Başkanı Mete Buyurgan, Harlesden’de bulunan 101 yıllık üretim tesisini tanıtarak sorularımızı cevapladı. Buyurgan, Birleşik Krallık’taki fabrikaların, 1831’den bu yana faaliyette olan Carlisle, Aintree, Manchester, Halifax, Stockport, Harlesden ve Leicester olduğunu söyledi. Buyurgan, “Londra ve Manchester’da büyük bir çikolata, kek ve bisküvi fabrikamız, Liverpool’da bir tane kraker fabrikamız var. İngiltere’nin en büyük bisküvi firmasıyız. Yüzde 26 civarında pazar payıyla lideriz. Fabrikalarımızda 4 bin 500 kişi çalışıyor” dedi.

"YENİLİK YAPMAK GEREKİYOR"

En yakın rakiplerinin yüzde 10 pazara sahip olduğunu hatırlatan Buyurgan, şunları söyledi: Türkiye’deki fabrikalarımızda yeni ve inovatif ürünler yaptık, buraya ithal ediyoruz. Daha önce 33 kişinin paletle yaptığı taşıma işini bir robotla hallediyoruz. Rekabetin içinde kalabilmek için hep yatırım yapmak, sürekli yenilenmek, kazandığınız parayı tekrar işe yatırmak zorundasınız. Yenilik bizim işimizde çok önemli. Tüketici değişiyor, jenerasyonlar değişiyor. Bazı ürünler 200 yıldır var. Carr’s mesela 200 yıllık ürün. McVitie’s 130 yıllık ürün. Ama bunlara da yenilik yapmak gerekiyor genç tüketicileri yakalamak için. Büyük marketlerde 140-150 ürün çeşidimiz var. Bizim en büyük şansımız Ülker. Türkiye’deki standartları o kadar ileride ki dünya genelinde sektörün altın standardı. O altın standardı buraya getirince işimiz daha hızlı, daha kolay oluyor.

DÜNYANIN 4. BİSKÜVİ ÜRETİCİSİ

Pladis, 26 fabrikasıyla dünyanın en büyük tatlı bisküvi üreticileri arasında 4’üncü, çikolata üreticileri arasında 7’nci, tuzlu bisküvi üreticileri arasında 8. sırada bulunuyor. Yılda 1 milyon ton bisküvi, kek ve çikolata üretimi yapıyor. Mete Buyurgan, “Avustralya’da güzel bir işimiz var. Hollanda’da büyük fabrikamız bulunuyor. VERKADE ve SULTANA diye çok eski markalarımız mevcut. Fransa’da ise 130 yıllık bir bisküvi markamız hizmet veriyor. Türkiye ve İngiltere’den yaptığımız ihracatın yanı sıra Avrupa’ya üç fabrikadan da servis veriyoruz. Hindistan’da, Nijerya’da, Suudi Arabistan’da da fabrikalarımız çalışıyor. İki tane de Godiva fabrikamız faaliyette” dedi.