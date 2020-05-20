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Dünya

Siyonist İsrail'den Kadir Gecesi’nde Filistinlilere zulüm

İsrail polisi, Kadir Gecesi’ni işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresinde ihya etmek isteyen Filistinlileri engelledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 01:40:00 -
Siyonist İsrail'den Kadir Gecesi’nde Filistinlilere zulüm

Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin kapılarını Harem-i Şerif’e ulaşmak isteyen Filistinlilere kapattığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin Eski Şehir’in El-Esbat (Aslanlı) kapısında da bazı Filistinlilere fiziksel müdahalede bulunarak namaz kılmalarına izin vermediği kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Harem-i Şerif’in çevresindeki Eski Şehir’in tüm kapılarını kapatan İsrail polisinin, sadece bölgede yaşayanların girişine izin verdiği ifade edildi. Görgü tanıkları, Eski Şehir sakini bazı Filistinlilerin Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda Kadir Gecesi’ni ihya etmek üzere saf tuttuklarını ve ibadet ettiklerini aktardı.

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