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Dünya Siyonist İsrail’den İran’a suçlama: Nükleer silah için yeterli malzemeye 10 haftalık uzaklıkta
Dünya

Siyonist İsrail’den İran’a suçlama: Nükleer silah için yeterli malzemeye 10 haftalık uzaklıkta

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğu iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:49:00 -
Siyonist İsrail’den İran’a suçlama: Nükleer silah için yeterli malzemeye 10 haftalık uzaklıkta

Gantz ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İran konusunda bilgilendirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Görüşmede Gantz, 29 Temmuz’da İsrailli şirkete ait gemiyi hedef alan saldırıdan İran Devrim Muhafızları İnsansız Hava Araçları Birliği Komutanı olduğunu iddia ettiği Said Aracani’yi sorumlu tuttu.

“Artık fiiliyata geçmenin zamanı”

Ayrıca İran’ın nükleer silah geliştirmesini sağlayacak yeterli malzemeye ulaşmaya 10 hafta uzaklıkta olduğunu ileri süren Gantz, “Artık fiiliyata geçmenin zamanı. Kelimeler yeterli değil. Diplomatik, ekonomik hatta askeri fiiliyat zamanı.” ifadelerini kullandı.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer’in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait “M/T Mercer Street” isimli gemi, 29 Temmuz’da Tanzanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderken Hint Okyanusu’nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında İran’ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.

Kaynak: TRT HABER

 

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