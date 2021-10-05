Siyonist İsrail’den bir alçaklık daha: Filistinlileri yavaş yavaş suyla zehirliyorlar

İnsan hakları kuruluşları, İsrail kuşatmasındaki Gazze Şeridi'nde suların yüzde 97'sinin içilemez durumda olduğuna vurgu yaptı.

'Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü' ve 'Küresel Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü' tarafından yayınlanan ortak açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'nde uygulanan ablukanın, bölgedeki su güvenliğinde büyük bir düşüşe yol açtığına vurgu yapıldı.

Açıklamada İsrail ablukasının, Gazze Şeridi'ndeki suların yüzde 97'sini kirli bir hale getirdiği, bu sebeple Gazze halkının yavaş yavaş zehirlendiği belirtildi.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Muhammed Şehade, İsrail kuşatmasının ve bölgeye yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'nin su güvenliğini azalttığına dikkat çekti.

Elektrik krizi durumu kötüleştiriyor

Şehade, abluka nedeniyle yaşanan elektrik krizinin de durumu daha kötü hale getirdiğini, bu sebeple kanalizasyon arıtma tesislerinin ve su kuyularının gerektiği gibi çalışmadığını söyledi.

Bu doğrultuda atık suların yeraltı içme sularına karıştığını aktaran Şehade, arıtılmamış atık suların yüzde 80'ninin denize, yüzde 20'sinin ise yeraltı sularına karıştığı bilgisini paylaştı.

Şehade, bu şekilde Gazze halkının yavaş yavaş zehirlendiğini söylerken, çocuk ve bebek ölümlerinin yüzde 12'sine kirlenmiş suların yol açtığını dile getirdi.

Kaynak: Mepa News