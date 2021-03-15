Siyonist İsrail yüzlerce Filistinliyi Mescid-i Aksa’ya sokmadı

Dün sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir kapılarında yoğun şekilde konuşlanan İsrail polisi, Harem-i Şerif’te cuma namazı kılmak isteyenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 321 kişinin “izinleri olmadığı” için Eski Şehir’in kapılarından geri çevrildiği belirtildi. 4 kişinin de gözaltına alındığı ifade edilrdi. Öte yandan; Mescid-i Aksa’nın El-Esbat (Aslanlı) Kapısı’ndaki Gazali Meydanı’nda İsrail polisi ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail polisi, bazı Filistinlileri darp etti, bazılarını da gözaltına aldı. İsrail makamları, Batı Yaka ile Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin Doğu Kudüs’e girişlerine izin vermiyor.