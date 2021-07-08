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Dünya Siyonist İsrail, Batı Şeria’da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı
Dünya

Siyonist İsrail, Batı Şeria’da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

Alçak terör ülkesi İsrail, Filistinlilere karşı zalimlikte sınır tanımıyor. Siyonist İsrail, bu kez Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 12:25:00 -
Siyonist İsrail, Batı Şeria’da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı

İsrail askerleri sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesine baskın düzenledi. Askerler, burada 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Muntasır Şelbi'ye ait, ailesinin yaşadığı iki katlı evi yıktı. İsrail güçleri, yıkıma tepki gösteren belde sakinlerine müdahale etti.

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Yorumlar

Putsavar

yahu artik ülkemizdeki yahudiler ya cikip kinasin yada defolsunlar bu memleketten. Onlara bizimle yasamayi hak etmiyor.
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