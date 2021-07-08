Siyonist İsrail, Batı Şeria’da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı
Alçak terör ülkesi İsrail, Filistinlilere karşı zalimlikte sınır tanımıyor. Siyonist İsrail, bu kez Batı Şeria'da Filistinli bir tutuklunun evini yıktı.
İsrail askerleri sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesine baskın düzenledi. Askerler, burada 44 yaşındaki Filistinli tutuklu Muntasır Şelbi'ye ait, ailesinin yaşadığı iki katlı evi yıktı. İsrail güçleri, yıkıma tepki gösteren belde sakinlerine müdahale etti.