Siyonist İsrail, ABD ve İngiltere’den onay aldı: İran’ı vuracak!

İsrail'in, İran'a yönelik misilleme saldırısında bulunmak için ABD ve İngiltere'den onay aldığı bildirildi.

Kuveyt merkezli "El Ceride" gazetesinin haberine göre, İsrail, geçtiğimiz günlerde Umman açıklarında bir tankere yönelik düzenlenen ve 2 mürettebatın öldüğü saldırı sonrası İran'a misillemeye hazırlanıyor.

İsrail'in bu kapsamda ABD ve İngiltere ile istişareler yürüttüğü ve misilleme için onay aldığı ifade ediliyor. Bu kapsamda İsrail'in de İran'a ait bir limanı veya bir savaş gemisini vurmayı planladığı öne sürülüyor.

İsrail'in olası saldırısının bölgede gerilimi artırmasından endişe ediliyor.

İran ile İsrail arasında bir süredir Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi hattında gerilim artıyor. İki taraf birbirlerine ait ticari gemilere yer yer saldırılar düzenliyor.

Umman açıklarında düzenlenen saldırı, resmi verilere göre bu olaylarda can kaybının yaşandığı ilk saldırı olarak kayda geçmişti.

Kaynak: Mepa News