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Dünya Siyonist İsrail 2020'de 170 Filistinlinin evini yıktı!
Dünya

Siyonist İsrail 2020'de 170 Filistinlinin evini yıktı!

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre terör devleti İsrail, 2020 yılında Filistinlilere ait 170 evi yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 22:55:00 -
Siyonist İsrail 2020'de 170 Filistinlinin evini yıktı!

Filistin Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail'in 2020 yılında Kudüs'te 170evi yıktığını, yaklaşık 400 Filistinlinin evsiz kalmasına neden olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada İsrail hükümetinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki çeşitli bölgelerde onlarca yerleşim birimi projesi ilan ettiği ifade edildi.

Trump döneminde yıkımlar arttı

İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeyi ve Arap kimliğini silmeyi hedefleyen saldırılarının, işgal devleti yanlısı ABD Başkanı Donald Trump döneminde arttığının altı çizilen açıklamada, "Bunun yanı sıra ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump'ın kaybettiğinin ortaya çıkmasının akabinde İsrail hükümeti, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki çeşitli bölgelerde onlarca yerleşim birimi projesi ilan etti." denildi. Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumdan, Kudüs'ü korumak ve Yahudileştirilmesine engel olmak için sorumluluğunu üstlenmesi talep edildi.

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