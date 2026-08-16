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Yerel Edremit'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Yerel

Edremit'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

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Edremit'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Bu kez orman yangını Edremit'te çıktı. Kırsal Narlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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