Siyonist işgalciler yılın son gününde de zulümde boş durmadı!

Yeni Akit Ankara

Filistin’de, başta Kudüs olmak üzere mübarek toprakları işgal altında tutan Siyonist İsrail işgal güçleri, 2021 yılının son gününde de zulümden geri durmadı. Beldeleri basarak masum ahaliye ateş yağdıran işgalciler, Silvan beldesinde masum iki Filistinli çocuğu bile yaşlarına bakmadan gözaltına aldı. Haksız yere ve keyfi olarak gözaltına alınan çocukların akibeti hakkında bilgi verilmemesi yakınları ve Silvan halkı arasında infiale yol açtı.

Yaralananların sağlık merkezlerine nakline bile engel oldular!

İşgal güçleri, El-Halil kentinde bulunan Babu'z-Zaviye bölgesine baskın düzenledi. Zaman zaman gerçek mermiler, zaman zaman plastik mermi kullanan işgal güçleri, halkın üzerine adeta ateş ve bomba yağdırdı. Nablus'un Beyta beldesinde işgal güçleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan çatışmalar da son günün acı görüntülerini ortaya koyan olaylardan oldu. Tam teçhizatlı ve ağır silahlı işgalciler sivil halka ateş yağdırırken, Beyta beldesinde yaşayan Filistinli gençler bu orantısız güce taşlar ve sapanlarla cevap verebildi. İşgalciler, yaralanan masum sivillerin sağlık merkezlerine nakline dahi izin vermezken, yaşananlar İsrail mezaliminin 2021 yılının son gününe kaydedildi.