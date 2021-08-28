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Dünya Siyonist işgalciler Malakah kampına saldırdı: 6 yaralı
Dünya

Siyonist işgalciler Malakah kampına saldırdı: 6 yaralı

Akşam saatlerinde işgalci siyonistlerin Gazze'nin doğusundaki Malakah kampına saldırması sonucu 6 Filistinli müslüman yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 22:49:00 -
Siyonist işgalciler Malakah kampına saldırdı: 6 yaralı

Siyonist işgal rejiminin Gazze'nin doğusundaki Malakah kampına ateşli silah ve göz yaşartıcı gazlarla gerçekleştirdiği saldırılarda, 4'ü açılan ateş sonucu, 2'si de gaz nedeniyle yaralandı.

Görgü tanıkları işgal rejiminin insansız hava araçlarıyla özellikle kampta bulunan sağlık ekipleri ve basın mensuplarına göz yaşartıcı gazlarla saldırdığını bildirdi.

Siyonist işgalcilerin Gazze ablukasını kabul etmeyen Filistinli gençlerin, yoğun şekilde açılan ateş ve atılan göz yaşartıcı gazlara aldırış etmeyerek Gazze sınırındaki El-Awda Malakah kampına doğru akın ettikleri görüldü.

Siyonist işgal rejimine ait tankların sınıra konuşlandırıldığı gelen haberler arasında. 

 

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