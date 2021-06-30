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Siyonist işgalciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti
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Dünya Siyonist işgalciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti
Dünya

Siyonist işgalciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

Siyonist işgalciler, bu sabah Nablus'un güneyindeki Calud beldesinde 30'dan fazla zeytin ağacını yok etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 22:00:00 -
Siyonist işgalciler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesti

Batı Şeria'nın Kuzeyindeki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas, Siyonist işgalci teröristlerin Calud beldesinde Filistinli Racih Muhammed Selame’ye ait 30'dan fazla zeytin ağacını imha ettiğini bildirdi.

Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde yaşayan birçok Filistinli geçimini zeytin ağaçlarından sağlıyor. Yahudi işgalciler, kırsal kesimlerde bulunan zeytin bahçelerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Saldırıların özellikle zeytin hasadının başladığı mevsimlerde arttığı ifade ediliyor.

Siyonist işgal rejiminin 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi işgal merkezi bulunuyor. 

 

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