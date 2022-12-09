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Dünya Siyonist işgal rejimi Filistinlileri katletmeyi sürdürüyor: Son 24 saatte 5 şehid
Dünya

Siyonist işgal rejimi Filistinlileri katletmeyi sürdürüyor: Son 24 saatte 5 şehid

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 5 Filistinlinin siyonist işgal rejimi tarafından şehid edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 09:32:00 -
Siyonist işgal rejimi Filistinlileri katletmeyi sürdürüyor: Son 24 saatte 5 şehid

Siyonist işgal rejimi sözde askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi şehid etti, 3 Filistinliyi yaraladı.

Saldırıda yaralanan 3 Filistinliden 2'sinin hastaneye kaldırıldığı, birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Siyonist işgalcilerin son saldırısıyla birlikte şehid edilen Filistinlilerin sayısı 5'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, sene başından bu yana siyonist işgal rejimi tarafından şehid edilen Filistinli sayısının 52'si Gazze'de, 165'i Batı Şeria'da olmak üzere 217'ye yükseldiğini açıkladı. (İLKHA)

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