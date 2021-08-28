Siyonist işgal rejimi 2021'in başından bu yana Batı Şeria'da 55 Filistinliyi şehit etti
BM tarafından hazırlanan rapora göre, işgal rejimin Batı Şeria’da ocak ayından 23 Ağustos’a kadar 55 Filistinliyi şehid olurken, evleri yıkılan 881 Filistinli de göç etmek zorunda kaldı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan raporda, işgal rejiminin Batı Şeria’nın C Bölgesi’nde 527 evi yıkması sonucu 733, Doğu Kudüs’te ise 97 evi yıkması sonucu 148 Filistinlinin tehcir edildiği kaydedildi.
Filistin ile işgal rejimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" işgal rejimine devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" işgal rejimine bırakılmıştı.
işgal rejimi, kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.