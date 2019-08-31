Siyonist işgal devleti hukuksuzluklarına bir yenisini ekledi! ‘Saldırı yapabilir’ bahanesiyle Gazzelileri tutukluyor Siyonist terör devleti İsrail, geçtiğimiz salı günü yaşanan bombalı eylem sonrası cadı avı başlattı. Yeterli delil gösterememesine rağmen şüpheli bombalı eylemin sorumlusu olarak Hamas’ı suçlayan İsrail polisi, ‘eylem yapabilir’ bahanesiyle yüzlerce Müslümanı hukuksuz şekilde tutuklamaya başladı.

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr Siyonist işgal devleti dünyanın gözü önünde Filistinli Müslümanlara yönelik katliam ve işkencelerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta salı günü Gazze’nin kuzey yakasında yaşanan bombalı eylemden Hamas’ı sorumlu tutan İsrail polisi, yüzlerce Müslümanı ‘eylem yapabilir’ bahanesiyle tutuklamaya başladı. İşkence yaparak işlemedikleri suçu kabul ettirmeye çalışıyor Geçen salı günü meydana gelen şüpheli patlama sonrası hukuksuz gözaltılara başlayan Siyonist işgal güçleri, tutukladıkları Müslümanlara işkence yaparak suçu kabul ettirmeye çalıştığı öğrenildi. Yeniakit.com.tr’nin Gazze’deki haber kaynaklarından edindiği bilgilere göre; İsrail polisi gözaltına aldığı Müslümanlara insanlık dışı işkencelerde bulunuyor. Bombalı eylemin suçunu zorla kabul ettirmeye çalışan Siyonist zorbalar, eylem bahanesiyle Hamas’a ait siyasi ofisleri de insansız hava araçlarıyla bombalıyor. Tutuklananların yakınları endişeli Binlerce Filistinli Müslümanı yıllardır hapislerde çürüten Siyonist işgal devleti, bombalı eylemin suçunu yıkmak için tutukladığı Gazzeli Müslümanların yakınları ise endişeli bir bekleyiş içinde. Yakınlarının can güvenliğinden endişe eden aileler, tutuklanan birçok kişinin sıradan vatandaş olduğunu söyleyerek, İsrail’in farklı bir plan peşinde olduğunu söylüyorlar.

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