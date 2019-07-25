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Siyonist işgal çetesinin askerleri Filistinlilerin evlerini yıkmaktan dolayı birbirlerini kutladı

Terör devleti İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan Filistinlilere ait olan evleri yıkmaya ve bölgedeki halka zulmetmeye devam ediyor. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, Siyonist işgal çetesinin askerleri Filistinlilerin evlerini yıkmaktan dolayı birbirlerini kutladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:14

İsrail, Doğu Kudüs'te bulunan ve Filistinlilere ait olan 100'e yakın evin de içinde olduğu 16 binanın yıkımına başladı. Bazıları inşa halindeki binaların yıkımı için yapılan itirazlar ise kavuk edilmedi.

Terör devleti İsrail, Doğu Kudüs'te hain saldırılarını sürdürüyor. Siyonist askerler, kıyım olayını ileriye götürerek evleri, uzaktan kumandalı patlayıcılar ile yıkmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrailli  askerler uzaktan kumandalı patlayıcıyla bir binayı yerle bir ederken askerlerin bu durumu bir zafer gibi kutlaması 'hainlikte son perde' şeklinde yorumlandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinin Vadi el-Hummus Mahallesi'nde bulunan ve bazıları inşa halindeki 16 binanın yıkımının durdurulması için Filistinlilerin yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

Filistinliler için hukuk yolu kapandı

Yüksek Mahkemenin kararının ardından 100'e yakın dairenin içinde yer aldığı 16 binada yaşayan ve evleri yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinliler için hukuk yolu kapandı.

Kararla birlikte, bu binalarda yaşayan Filistinliler için korku dolu bekleyiş başladı.

"Karar diğer bölgelerde de birçok evin yıkılmasına sebep olabilir"

KARAR DİĞER BÖLGELERDE DE BİRÇOK EVİN YIKILMASINA SEBEP OLABİLİR

İsrail Yüksek Mahkemesi, 18 Haziran'da söz konusu binaların Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamını oluşturan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine binalarını yıkmaları için 1 ay süre vermişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının, Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:14
  1. İsrail
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  • SmilieSmilie24 dk önce
    Son gülen iyi güler !

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