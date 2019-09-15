"Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"

Taha Emre Özdemir Ankara

"Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye yönlendirerek, Balkanlar üzerinde sinsi planlar kuruyor." diyen Prof. Dr. Ramazan Biçer, şunları söyledi:

'İç savaş çıkarmaya hazırlanıyorlar'

"20 yıldır Balkanları çalışan ve bölge üzerinde araştırmalar yapan bu sahanın uzmanı olarak söylüyorum ki Türkiye'yi zora sokmak amacıyla, Balkan Müslümanları arasında etnik ve mezhep çatışmalarına yönelik çok sinsi ve ciddi çalışmalar var. İç savaş çıkarma hazırlığındalar."

'CHP neden Balkan Masası kurdu?'

"Balkanlarda, TİKA gibi resmi kurumlar güzel işler yapıyor. Buraya kadar normal ancak camiyi biz yapiyoruz, cemaate ise başkaları sahip çıkıyor. Oradaki insanlar Türkiye aleyhine yönlendiriliyorlar. Okulu biz yapıyoruz ama öğrenciler kaçıyor. Balkanlarda yanlış giden bir şeyler var."

"Öte yandan dünyada eşi benzeri olmayan bir gelişme daha yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 'Balkan Masası' kuruldu. Balkanlarda ürkütücü şeyler oluyor. Bir muhalefet partisi başka bir bölge adına neden masa oluşturur ki? Bunlar benim balkanlara yönelik son uyarılarım!"