Mücteba Hamaney'in sağlık durumu açıklandı! ‘Edindiğim bilgilere göre…’ Ceza yağmuru durdu! Araç içi ekranlarda flaş gelişme Yöneltilen suçlama belli oldu! ‘Bize bir tufan lazım’ diyordu şimdi gözaltında Açık açık söylemek zorunda kaldılar! İsrail’de bomba İran itirafı Dürüst geçinip çok sayıda suça bulaşmıştı! Mine Tozlu’ya şimdi de rüşvet soruşturması Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi! İran: Hiçbir bağlantımız yok İşte İlber Ortaylı'nın vasiyeti! Yerine getirildi Füzeler Tel Aviv semalarında! Demir Kubbe artık görevini yapamıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ikinci operasyon: Çok sayıda belediye çalışanı gözaltında LGBT’lilerden İBB kreşlerinde ders! Bakan Yusuf Tekin, Özgür Özel’in maskesini indirdi
Dünya Siyonist güçler Lübnan'ın güneyini hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Siyonist güçlerin Lübnan’ın güneyindeki çeşitli beldelere düzenlediği hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürdü.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün gece Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesine bağlı Katrani beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Mercayun ilçesine bağlı Mecdel es-Silm beldesine düzenlediği saldırıda 2 Lübnanlının yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Aytit beldesini hedef alan İsrail saldırısında 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

NNA'nın haberinde İsrail ordusunun Yukarı Nebatiye yolunda bir işletmeye düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun gün içinde tahliye uyarısı yaptığı Sur kentine bağlı Şabriha beldesine de hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz
Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz

Gündem

Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz

Lübnan İsrail'le masaya oturacak
Lübnan İsrail'le masaya oturacak

Dünya

Lübnan İsrail'le masaya oturacak

Siyonist vahşet Lübnan’ın güneyine bomba yağdırdı! 14 günde 826 şehit, 830 bin kişi toprağından koparıldı
Siyonist vahşet Lübnan’ın güneyine bomba yağdırdı! 14 günde 826 şehit, 830 bin kişi toprağından koparıldı

Dünya

Siyonist vahşet Lübnan’ın güneyine bomba yağdırdı! 14 günde 826 şehit, 830 bin kişi toprağından koparıldı

İsrail'den Mavi Vatan sınırında vahşet! Lübnan'da fosfor bombasıyla savaş suçu!
İsrail'den Mavi Vatan sınırında vahşet! Lübnan'da fosfor bombasıyla savaş suçu!

Gündem

İsrail'den Mavi Vatan sınırında vahşet! Lübnan'da fosfor bombasıyla savaş suçu!

