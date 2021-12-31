Siyonist gazeteden itiraf: İsteseler bizi çok rahat vururlar

Münübe Yılmaz

İsrail'in en eski günlük gazetesi Haaretz, İran’la ilgili şok edici bir haber yayınladı. Tahran’ın son yıllarda hava savunma sistemlerini bir hayli güçlendirdiğini yazan gazete, bu yüzden İran’a yönelik muhtemel bir hava saldırısının çok daha zor hale geldiğini kaydetti. İran’ın, İsrail’in herhangi bir noktasını çok rahat bir şekilde vurabilecek uzun menzilli füzeleri bulunduğu ve bu füzelerin sayısının her geçen gün arttığı belirtilen Haaretz haberinde, “İran’a saldırı konusunda birden fazla senaryoya sahip olan askeri yetkililer, bu saldırıların Tahran yönetiminin nükleer programını nasıl etkileyeceğine dair bir tahminde bulunmanın zor olduğunu düşünüyor” ifadelerine yer verildi. Haberde, İsrail ordu yetkililerinin, hükümet onay verir vermez İran’a saldırmaya hazır olduklarını bildirdikleri de aktarıldı.

“İsrail, yakın zamanda bir saldırı düzenleyecek kapasiteye sahip değil”

Öte yandan, Amerikan New York Times gazetesinde İran üzerine yazılar yazan Ronen Bergman ve Patrick Kingsley ise İsrail’in, yakın zamanda, İran’a karşı bir saldırı düzenleyecek kapasiteye sahip olmadığını ifade etti. Bergman ve Kingsley, İran’ın nükleer tesislerini tahrip edecek ciddi bir saldırı için İsrail’in en az iki yıllık bir hazırlık süresine ihtiyacı olacağını vurguladı.