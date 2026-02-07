Siyonist Epstein sapıklığınınTürkiye bağlantıları İnceleniyor mu?

Ortaya saçılan iğrençlikleriyle dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran Epstein davalarıyla ilgili tartışmalar sürerken bu kirli ağın “Türkiye bağlantıları” büyük bir soru işareti olarak duruyor. Konuya ilişkin TBMM’ye soru önergesi verilirken, HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Türkiye uzantılarına dair başlatılan soruşturmanın şeffaflıkla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, son günlerde dünya kamuoyunda infial uyandıran Jeffrey Epstein davası ve ortaya saçılan iğrenç ilişkiler ağına dair yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu vakıanın, Batı uygarlığının makyajını akıtan ve perde arkasındaki çürümüşlüğü gözler önüne seren bir ibret vesikası olduğunun belirtildi.

Açıklamada, insan hakları savunuculuğu iddiasındaki çevrelerin sessizliğine de dikkat çekilerek, “Bu olay, özellikle ABD merkezli vahşi kapitalizmin ve onunla iç içe geçmiş Siyonist güç ilişkilerinin, para ve iktidar uğruna kadın ve çocuk bedenlerini nasıl metalaştırdığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerine yer verildi.

“ŞEFFAF VE KARARLI BİR HUKUKİ MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ”

İğrenç ağın Türkiye ile ilişkili olduğu iddia edilen kısımlarına da yer verilen açıklamada, "Türkiye’de bazı kişi ve kurumlara dair iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı basına yansımıştır. Bu denli ağır ve sarsıcı iddialar karşısında, hiçbir kişi veya kurum ayrımı yapılmaksızın, olayın vahametiyle mütenasip şekilde etkin, şeffaf ve kararlı bir hukuki mücadele yürütülmesi zorunludur" denildi.

TBMM’YE SORU ÖNERGESİ

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Epstein olayındaki Türkiye iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Belgelerin vahim iddialar içerdiğini belirten Ramanlı, “Bu belgelerin bir kısmında Türkiye bağlantılı olduğu iddia edilen isimlerin geçmesi ve suçun uluslararası niteliği, konunun Türkiye’deki yargı tarafından da titizlikle ele alınmasını zorunlu kılmaktadır" dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e altı soruluk önerge sunan Ramanlı, TCK’nın 13. maddesinde yer alan "Evrensellik İlkesi"ni hatırlatarak, cinsel istismar ve çocukların ticari amaçla sömürülmesi gibi suçların yurt dışında işlenmiş olsa dahi Türkiye’de yargılanmasının mümkün olduğunu vurguladı.

“İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN AĞIR SUÇLARIN YALNIZCA İFŞA OLMUŞ BİR ÖRNEĞİ”

Mersin Aile Platformu tarafından pedofili, çocuk istismarı ve aile yapısına yönelik tehditlere dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi. Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ömer Seyhan, “Bugün karşı karşıya olduğumuz mesele; tekil suçlar, münferit sapkınlıklar ya da bireysel tercihler meselesi değildir. Bu yaşananlar; aileyi zayıflatmayı, insanın fıtratını bozmayı ve toplumsal bağları koparmayı hedefleyen küresel bir kuşatmanın parçasıdır. Epstein dosyası, bu karanlık yapının yalnızca ifşa olmuş bir örneğidir; meselenin tamamı değildir. Özellikle son yıllarda ‘özgürlük’ ve ‘hak’ söylemleri altında yürütülen bazı ideolojik dayatmalar; bireylerin yaşam tercihlerinden ziyade, çocukları ve aileyi merkeze alan toplumsal düzenin bilinçli biçimde çözülmesidir. Bu tesadüf değildir. Bu masum bir kültürel değişim değildir. Bu, insan neslinin devamını ve ahlaki temellerini hedef alan organize bir yıkım stratejisidir” ifadelerini kullandı.

“MÜNFERİT BİR OLAY OLARAK DEĞİL, SİSTEMSEL BİR SORUN”

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Jeffrey Epstein’a ait dava dosyalarına ilişkin yeni belgeler hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, kamuoyuna yansıyan her belgenin, küresel ölçekte güç sahibi çevrelerin ahlaki ve hukuki sorumluluklarını yeniden sorgulatır nitelikte olduğu vurgulandı. Platform, söz konusu sürecin münferit bir olay olarak değil, sistemsel bir sorun olarak ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, adalet ve insan hakları merkezli bir yaklaşım çağrısında bulundu.

DOĞRU HABER