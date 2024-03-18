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Gündem Siyonist bombardımanda çok sayıda Filistinli şehit oldu!
Gündem

Siyonist bombardımanda çok sayıda Filistinli şehit oldu!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:05:00 - 2024-03-18 23:09:15
Siyonist bombardımanda çok sayıda Filistinli şehit oldu!

Katil İsrail'in Cibaliye'deki son bombardımanında çok sayıda Filistinli Müslüman şehit oldu.

Anadolu Ajansı'ndan servis edilen bilgiye göre siyonistler Cibaliye'de Filistinlilerin evlerini bombaladı. Saldırıda çok sayıda sivil şehit oldu.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde "el-Benna" ailesine ait evi hedef aldığını söyledi. Tanıklar, İsrail bombardımanında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun da yaralandığını belirtti.

Yaralılar hastanelere nakledildi!

İsrail'in hedef aldığı evin yerle bir olduğunu belirten görgü tanıkları, saldırının bombalanan evin çevresinde büyük yıkıma neden olduğunu aktardı. Görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bombalanan ev ve çevresinden ölü ve yaralıları Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere naklettiğini ifade etti.

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