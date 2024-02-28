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Dünya Siyonist, Biden’ı da takmadı!
Dünya

Siyonist, Biden’ı da takmadı!

Yeniakit Publisher
2024-02-28 06:35:00 -
Siyonist, Biden’ı da takmadı!

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden'ın sivil ölümlerini vurgulaması sonarsı ankete sığınan İsrail Başbakanı Netanyahu, durmayacaklarının mesajını verdi.

İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi.

"Başarı kazandık"

Netanyahu, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik." ifadesini kullandı.

Ankete güveniyor

Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak." yorumunda bulundu.

İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun yanıtı ABD Başkanı Biden'ın, New York'ta gazetecilere verdiği bir demecinde, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" biçimindeki açıklaması üzerine geldi.
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Biden tarih bile açıkladı

ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını vermişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti.

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