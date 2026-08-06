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Yerel Bahçelievler’de çöken bina korkuya yol açmıştı! Bitişikteki bina da kontrollü yıkılıyor
Yerel

Bahçelievler’de çöken bina korkuya yol açmıştı! Bitişikteki bina da kontrollü yıkılıyor

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Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan ve dün kendiliğinden çöken 4 katlı binanın yanında bulunan ve çökme sırasında hasar gören apartmanın da kontrollü yıkımı devam ediyor.

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta dün kendiliğinden çöken 4 katlı binanın yanında bulunan ve çökme sırasında hasar gören, kentsel dönüşüm kapsamındaki 4 katlı boş binanın kontrollü yıkımına devam ediliyor.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede polis ve zabıta ekipleri hazır bekletiliyor.

İş makineleriyle yıkım yapılırken enkaza su püskürtülerek toz oluşumu azaltılıyor.

Çalışmaların olduğu alana çıkan sokaklar yaya ve araç girişine kapatıldı.

 

Olay

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta, 1988'de yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın önceki gün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince boşaltılan 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle dün akşam saatlerinde çökmüştü.

Enkazda mahsur kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla köpeklerle arama yapılmış ve çökme anında yan tarafında bulunan boş bina da hasar görmüştü.

Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltılan bu binanın yıkımına gece saatlerinde başlanmış, çevredeki bazı binalarda yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

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