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Aktüel 11 genç kızın katili, Ukrayna’ya karşı savaşmak istiyor Seri katilden cephe talebi!
Aktüel

11 genç kızın katili, Ukrayna’ya karşı savaşmak istiyor Seri katilden cephe talebi!

Yeniakit Publisher
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11 genç kızın katili, Ukrayna’ya karşı savaşmak istiyor Seri katilden cephe talebi!

Rusya'da 11 genç kadını hunharca öldürmekten yargılanıp 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve "Polytech Manyağı" olarak tanınan seri katil Vitaly Manişin'in, Ukrayna'da savaşmak için Rusya Savunma Bakanlığı'na başvurduğu öne sürüldü. Yaklaşık 20 yıl boyunca yakalanamayan ve 2023'te gözaltına alınan Manişin'in talebine henüz resmi bir cevap verilmediği öğrenildi

Eski Altay Bölgesi yetkilisi Vitaly Manişin, 1989 ile 2000 yılları arasında işlediği seri cinayetlerle Rusya'nın en çok konuşulan suçlularından biri oldu. Soruşturmaya göre Manişin, aralarında Altay Teknik Üniversitesi'ne başvuran genç kadınların da bulunduğu 11 kişiye cinsel saldırıda bulundu ve onları öldürdü. Yıllarca kimliği tespit edilemeyen zanlı, ancak 2023 yılında yakalanabildi. Daha sonra görülen davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus basınında yer alan iddialara göre Manişin, cezasını cephede savaşarak geçirmek amacıyla Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalamak için başvuruda bulundu. Haberlere göre seri katil, Ukrayna'da savaşmak üzere gönderilmeyi talep etti ancak başvurusuna henüz resmi bir yanıt verilmedi.

Rusya'da savaşın başlamasının ardından mahkûmların Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalayarak cepheye gitmelerine imkân tanıyan uygulamalar hayata geçirildi. İlk olarak Wagner Grubu tarafından başlatılan bu yöntem daha sonra devlet tarafından da uygulanmaya başlandı. Son yıllarda çıkarılan düzenlemelerle, belirli koşulları sağlayan hükümlü ve sanıkların askeri sözleşme yapabilmesinin kapsamı genişletildi.

 

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