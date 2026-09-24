Şi’ye Washington’da kırmızı halı: Trump havaalanında karşıladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2015’ten bu yana Washington’a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i karşılamak üzere Joint Base Andrews Havaalanı’na gitti. ABD başkanlarının yabancı liderleri karşılamak için nadiren tercih ettiği bu adımla başlayan ziyarette, Beyaz Saray görüşmeleri ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin beklendiği devlet yemeği öne çıkıyor.

ABD Hava Kuvvetleri bandosu iki ülkenin milli marşlarını çalarken ve top atışları yapılırken, Trump ve Şi, arkalarında ABD ve Çin bayraklarının dalgalandığı kırmızı halının sonunda yan yana durdu.

Bu sırada iki B-1 bombardıman uçağı havaalanı üzerinde uçtu.

- Trump, Şi ile birçok konuyu ele alacaklarını söyledi

Törenin ardından Beyaz Saray'a dönen Trump, kendisini bekleyen gazetecilere, Beyaz Saray balo salonu inşaat projesinin planlanandan önde gittiğini ve salonun Şi için perşembe günü düzenlenecek devlet yemeğine yetiştirilmesini dilediğini söyledi.

Şi'nin ziyareti sırasında İran konusunu görüşüp görüşmeyeceği sorulduğunda ise Trump, "Bu konuyu ve diğer birçok konuyu ele alacağım, ancak o da dahil olmak üzere her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, 24 Eylül Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile eşi Peng Liyuan’ı Beyaz Saray'da askeri geçit töreni ile karşılayacak. İki lider arasındaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Trump, Şi onuruna yemek verecek.

İki liderin cuma günü yeniden Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Üst düzey bir ABD’li yetkiliye göre, perşembe günkü devlet yemeğine Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser ve Tim Cook gibi önde gelen ABD’li iş dünyası liderlerinin katılması bekleniyor.

Şi'nin ziyareti, 2015'ten sonra Washington’a yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.