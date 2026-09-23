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Gündem İfadesi ortaya çıktı! Savcılık sordu Vadi’nin ‘Kozinoğlu’su cevap verdi
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İfadesi ortaya çıktı! Savcılık sordu Vadi’nin ‘Kozinoğlu’su cevap verdi

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İfadesi ortaya çıktı! Savcılık sordu Vadi’nin ‘Kozinoğlu’su cevap verdi

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncusu Sedat Savtak "tanık" sıfatıyla ifade verdi. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Savtak, savcılığa ifade verdiğini belirterek, "Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı." dedi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinde "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "tanık" sıfatıyla ifade vermek için Silivri Adliyesi'ne geldi.

İfadesinin tamamlanmasının ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Savtak, savcılığa ifade verdiğini belirterek, "Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım devletimize karşı." dedi.

Kurtlar Vadisi'nde tüm gücü ve yüreğiyle, diğer arkadaşları gibi, karakterleri canlandırdığını söyleyen Savtak, savcının kendisine yönelttiği sorulara cevap verdiğini belirterek, "Onunla yaptığım görüşmem onunla kalacaktır muhakkak." diye konuştu.

"Oynadığı karakterin gerçek hayatta Kozinoğlu olduğunu bilip bilmediğinin" sorulması üzerine Savtak, "Bilmiyordum. Öncelikle başlangıç aşamasında, sözleşme yaptığımız aşamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgi almayız. Bunlar tamamen senaryoyla beraber gelişecek ve halkın izleyişiyle yazılacak konulardır. Ne kadarı gerçektir ya da değildir, bizim en başta hüküm vermemiz söz konusu değil. Sözleşme imzalıyoruz, sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Şüphelendiğiniz bir durum var mıydı dizi içerisinde?" sorusu üzerine Savtak, "Hayır yoktu." dedi.

Savtak, senaryo, yapımcı ya da senaristler hakkında bir yapıyla bağı olup olmadığına dair şüphe duyup duymadığı sorusuna, "Hayır öyle bir gözlemim yok. Bana verilen senaryoda ne yazıyorsa, nasıl aktarmam gerekiyorsa sette ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bilgiler de bize verilmezdi zaten. Bir hayal gücünden midir, neredendir, değildir bunu da halkımız gayet iyi değerlendirmiştir." cevabını verdi.

Savtak, daha sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı ise ifadesinin alınması için adliyeye getirilmiş ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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