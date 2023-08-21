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Gündem Siyasi partilere kritik FETÖ uyarısı
Gündem

Siyasi partilere kritik FETÖ uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-08-21 19:58:00 -
Siyasi partilere kritik FETÖ uyarısı

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS yayınladığı bir bildiri ile siyasi partilere FETÖ uyarısında bulunarak harekete geçilme çağrısı yaptı.

FETÖ uyarısında bulunan Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi / MAVİ VATAN DEGS, tüm siyasi partilere eyleme geçilmesi çağrısı yaparak uyarılarda bulundu.

Açıklamanın tamammı şöyle:

  • FETÖ iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılan başta TSK, EGM ve Mülkiye mensuplarının büyük çoğunluğu kanundaki boşluklardan yararlanarak idare mahkemesi kararları ile geri dönüyor.
  • Bu kararların mevcut hukuki düzenleme eksikliğinden kaynaklandığını görmezden gelip, “hukuk devleti” diyerek işin içinden çıkılamaz.
  • FETÖ ile mücadele için TBMM’de temsil edilen hiçbir partinin özel bir kanuni düzenleme teklifinde dahi bulunmadığını hatırlatmak isteriz.
  • Türkiye’nin en önemli güvenlik ve beka sorununun FETÖ olduğunu hatırlatırız.
  • Türkiye çok hızlı bir şekilde 15 Temmuz 2016 uçurumuna bu kez farklı şekillerde tekrar geliyor.
  • Bunu göremeyen, görmeyen ya da görmezden gelenleri artık tarih de, Türk Milleti de affetmez.
  • “FETÖ İLE MÜCADELE” ya da “FETÖ şöyledir, böyledir” söylemlerinin sadece lafta kaldığını hepimiz görüyoruz.
  • Sayın Cumhurbaşkanımızın “FETÖ ile mücadele” kararlılığının bürokraside karşılık bulmadığını üzülerek gözlemliyoruz.
  • Üniversiteler FETÖ iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılmış ve hatta ceza almış olanlara “hukuka meydan okurcasına” görev ve kadro veriyorlar…

Artık Kral çıplak!

Başta iktidar partisi olmak üzere TBMM’de temsil edilen tüm siyasi partilere çağrı yapıyoruz. Eğer FETÖ ile mücadele konusunda samimi iseniz;

İltisak konusunda TCK ve TMK’da düzenleme ve FETÖ iltisakı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanların bu kadar kolay geri dönüşünü sağlayan idare mahkemeleri için idare hukukunda düzenleme için teklifte bulununuz.

SONRA KENDİ DÜŞEN AĞLAMASIN!
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