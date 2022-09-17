Siyasi hırsı bunu da yaptırdı! Muhalefete malzeme veren Hüseyin Çelik, Abdülhamid Han'ı böyle hedef aldı

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Vahdettin Han'ın gündeme gelmesiyle birlikte İYİ Parti'nin fonladığı Yeniçağ, Hüseyin Çelik'in İngiliz büyükelçinin dedikodudan öteye gitmeyen iddialarını kullandığı açıklamasını yeniden gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yıl fondaş medya organı Medyascope'a açıklamalarda bulunan Çelik, Sultan Abdülhamid Han'ın İngilizlerin pozisyonunu öğrenmek için sorduğu soruyu çarpıtarak "İlk defa Sultan Vahdettin’ten önce İngilizlere sığınan Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamid’dir." hezeyanında bulundu.

Sultan Abdülhamid'i sorduğu soruyu çarpıttı, "İngilizlere sığındığını" iddia etti

İngiliz büyükelçisinin bile "sığınma istedi" gibi bir ifadesi olmamasına rağmen Çelik'in "Sultan Abdülhamid İngilizlere sığındı" iddiasında bulunması pes dedirtti.

İngilizlerle işbirliği içerisinde olan Ali Suavi'nin darbe girişiminde bulunduğu ancak Yedisekiz Hasan Paşa'nın müdahalesiyle önlenen olayı hatırlatan Hüseyin Çelik, Sultan Abdülhamid Han'ın İngiliz Büyükelçisi Layard'ı çağırarak işin içinde İngilizlerin olup olmadıklarını anlamak için sorduğu soruyu şu ifadelerle çarpıttı:

“Bizim muhafazakarların Sultan Abdülhamid’e bakışında özür dilerim ama patolojik (hastalıklı) bir durum var. Çok sıkıntılı bir bakış açısı var. Kemalistler Atatürk’ü kutsuyorsa biz de Abdülhamid’i kutsarız.’ bakış açısı başlı başına yanlış bir bakış açısıdır. Sultan Abdülhamid dizide (Payitaht Abdülhamid dizisini kastediyor) İngiliz büyükelçisine tokat atıyor değil mi? İlk defa Sultan Vahdettin’ten önce İngilizlere sığınan Osmanlı padişahı Sultan Abdülhamid’dir."

1878’deki Çırağan Baskını’ndan sonra İngiliz büyükelçisini huzuruna çağırıyor ve diyor ki: ‘Bu girişim Ali Suavi ile birkaç yüz muhacirin yapacağı şey değil. Bunun arkasında ordu ve yüksek bürokrasi var. Beni, çoluk-çocuğumu tahttan indirip Topkapı Sarayı’nın loş odalarına kapatacaklar, bizi perişan edecekler. Bana ve aileme karşı daha ileri hareket yapılırsa İngiltere beni korur mu?’ diyor.”

Kıbrıs'ı kendisini kurtarmak için verdiğini iddia etti

1. Meşrutiyet'i ilan ettirerek padişahın elini kolunu bağlayan Mithat Paşa ile ekibinin Osmanlı'yı Ruslarla 93 Harbi sokmasının ardından daha büyük kayıpları önlemek için İngilizler ile birlikte Avrupa devletlerini devreye sokan Sultan Abdülhamid Han'ın kendisini kurtarmak için Kıbrıs'ı verdiğini iddia eden Hüseyin Çelik, şu skandal ifadelerle sözlerini sürdürdü:

"İngiliz büyükelçi, dışişleri bakanı ile Kraliçe’ye danışıp iki gün sonra Sultan Abdülhamid’e dönüyor. Büyükelçi diyor ki: ‘Kraliçe, Sultan’ın sadece şahsını ve ailesini değil bütün Küçük Asya’daki topraklarını da korumaya taliptir. Fakat ‘küçük’ bir şartı var. Bizim Girit ve Malta’dan donanmamızı getirip Ruslara karşı bir cephe oluşturmamız zor. Siz bize Kıbrıs’ı verirseniz biz bu işi çok daha rahat yaparız.’ Bakın bu görüşme 24 Mayıs 1878. 4 Haziran 1878’de Sultan Abdülhamid’in talimatıyla Kıbrıs’ı İngiltere’ye verdik."

Siyaseten gözden düşen Hüseyin Çelik'in 'patolojik bakış açısı' Sultan Abdülhamid Han'a saldırmak mı?

AK Parti'den uzaklaştırılınca şirazesi kayan Hüseyin Çelik, Sultan Vahdettin Han ile Sultan Abdülhamid Han'a saldırmakta buldu. Abdülhamid Han'ı savunan vatandaşlara da 'objektiflik' adı altında dil uzatan Çelik'in, "hastalıklı (patolojik) bakışı" diyerek milleti hedef alması 'pes' dedirtti.