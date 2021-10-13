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Gündem ‘Siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı
Gündem

‘Siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" açıklaması savcılığı harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 10:19:00 - 2021-10-13 10:33:18
‘Siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmemek için her yolu deneyeceğini savunarak, "Siyasi cinayetler kaygım var" görüşünü dile getirmişti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da Sözcü gazetesinde yer alan röportajında "siyasi suikastler yapılacağı yönünde bizim de aldığımız duyumlar var" demişti.

Muhalefetten gelen bu açıklamalara, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından ve birçok siyasiden tepki geldi.

Savcılık harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı siyasetçilerin basın organlarına yansıyan "siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlattı.

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