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Gündem Siyasî cinayet bilgisi olan savcılıkla paylaşsın
Gündem

Siyasî cinayet bilgisi olan savcılıkla paylaşsın

Türkiye’de korku iklimi oluşturmaya çalışan siyasi partilere İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 16:01:00 -
Siyasî cinayet bilgisi olan savcılıkla paylaşsın

 Yeni Akit/Ankara 

Son günlerde muhalefet partilerinin ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağını söyleyerek korku salma çabalarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"Bu iddialar eski Türkiye'nin bakiyesi"

Altun yaptığı paylaşımlarda, “Muhalefet partilerinin kimi temsilcileri ardı ardına, ülkemizde “siyasi cinayetler” olacağı iddialarını gündeme getirmektedir. Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. Sorumsuz bir şekilde gündeme getirilmeye başlanan bu yalanlar üzerinden milletimizin devlete olan güveni hedef alınmaktadır. Bu iddiaların temel amacı, ülkemizin milli birlik ve beraberliğini zedelemek ve toplumsal huzurumuzu bozmaktır. Eski Türkiye’nin bakiyesi bu mesnetsiz iddiaları gündeme getirenlere hatırlatmak istiyorum: Faili meçhuller hangi dönemin ürünüydü? Faili meçhulleri ülkemizin gündeminden çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, PKK ve bunların hamileriyle yürüttüğümüz güçlü mücadele sayesinde, bu yapıların ülkemizi işgal girişimlerini engelledik. Ancak, bugün terör örgütleriyle aralarına mesafe koyamayanların "siyasi cinayet yalanından” medet umar hale gelmesini milletimizin takdirine bırakıyoruz. Bazı çevreler geçmişin zihniyetini bugünlere taşımak ve yaşatmakla meşgulken, Cumhurbaşkanımız, bilim, sanayi, teknoloji, uzay çalışmaları, 2053 ve 2071 hedefleriyle geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin mücadelesini vermeye devam etmektedir." dedi.

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