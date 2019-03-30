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Siyasette kaybeden Muharrem İnce, okeyde de kaybetti

CHP'nin liderlik koltuğunda Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı yarışında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden Muharrem İnce, oynadığı okeyde de kaybetti.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:28
Siyasette kaybeden Muharrem İnce, okeyde de kaybetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu'nun aldığı seçim hezimetlerinin ardından CHP liderliğine aday olan Muharrem İnce, liderlik koltuğuna bir türlü oturamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da seçimi kaybeden İnce, yerel seçimler öncesi saha çalışmalarında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yeniden hezimet yaşayacağını bekleyen İnce, yavaş yavaş kurultay için sözler almaya başladı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Genel merkezdekiler kiracı

31 Mart sürecini Sözcü'ye değerlendiren Muharrem İnce, kurultaya en son ne zaman gittiğinin sorulması üzerine "Ben genel merkezin misafiri değilim ki! Orada oturanlar 2 yıllığına sözleşme yapmış kiracılardır. Kurultaylar genel merkez yöneticilerine partilerin tapusunu vermez. Dolayısıyla kiracılarımız iki yıllığına oturuyorlar. Ben 15 yaşından beri ev sahiplerinden birisiyim. Canım ne zaman isterse o zaman giderim." dedi.

Okeyde kaybetti

İnce'nin Sözcü'ye verdiği röportajında, okey masasında aldığı yenilgiden sonra çekilen fotoğrafına da yer verildi.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:28
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoroğlu
  3. Muharrem İnce

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  • ERDİNÇ IŞIKERDİNÇ IŞIK1 sa önce
    ZATEN OKEYE DÖNÜYOR...

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