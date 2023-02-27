Siyasetin 'Hoca'sı dualarla anılıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Emperyalist düzene karşı Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini haykıran ve fikirleri ile Türk siyasi hayatına yön veren, 12 yıl önce bugün Rahmet-i Rahman’a kavuşan Millî Görüş hareketinin Kurucu Lideri ve Türk siyasetinin “Erbakan Hoca”sı ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefat yıl dönümünde hayırla ve dualarla yâd ediliyor. Gümüş Motor, Devrim Otomobilleri gibi pek çok bilimsel çalışmanın altında imzası olan, ASELSAN ve ROKETSAN’ın temelini atan Erbakan Hoca’nın geniş ufku halen ülkemize yol göstermeye devam ediyor.

Şehadet ayında Hakk'a yürüdü

Şehadet ayı şubatta vefat eden Erbakan, dar-ı bekâya irtihalinin 12. sene-i devriyesinde, dualarla anılıyor. Türkiye’nin 27’nci başbakanı Erbakan, ülkemizin bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi liderlerin başında geliyor. 29 Ekim 1926’da Sinop’ta dünyaya gelen ve 27 Şubat 2011’de Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Necmeddin Erbakan’ın ömrü İslam’a hizmetle geçti. Başarılı bir eğitim hayatından sonra parlak bir akademik kariyer edinen Erbakan, 1969 yılında bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde Konya’dan milletvekili seçildi. Bağımsızlar Grubu olarak Meclis’e girdikten sonra 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi’ni kuran Erbakan, İslam’dan bahsetmenin zor olduğu yıllarda Müslümanların hakkını Meclis kürsüsünden haykırdı.

“İman varsa imkân var” dedi

“İman varsa imkân vardır” sözü ile milletimize yılmaz bir mücadele şuuru aşılayan Erbakan Hoca, Türkiye’nin çehresini değiştiren projelere imza attı. Başlattığı ‘Ağır Sanayi Hamles’ ile 13 şeker fabrikası,18 çimento fabrikası,12 gübre fabrikası, 6 kâğıt fabrikası. 28 Sümerbank fabrikası, 2 nebati yağ fabrikası, 27 Et kombinası ve 7 filtresiz sigara fabrikasının yapımını tamamladı. 40’a yakın barajın temelini atan ve yapımını tamamlayan Erbakan, savunma sanayinde de devrin niteliğinde adımlar gerçekleştirdi. ASELSAN ve ROKETSAN’ın temellerini atan Erbakan, Tank fabrikası, Top fabrikası, Roket fabrikası, Harp gemisi fabrikasının da alt yapısını oluşturdu. Leopar Tanklar’ın motorunu yapan Erbakan, ülkemizdeki tank sanayinin gelişmesinde de öncü oldu. İTÜ Motorlar Laboratuarında yüzde yüz yerli ilk motoru yaptı ve devamında 1956 yılında motoru seri halde imal edecek olan 200 ortaklı Gümüş Motor A.Ş.yi kurdu. Erbakan, ilk yerli otomobil olan Devrim Otomobilinin yapımında da yer aldı. 54. Hükümetin başbakanı olan Erbakan döneminde ilk defa denk bütçeyi kurdu, memura ve işçiye yüzde 150’yi aşan zamlar yaptı.

Ümmet de el uzattı

Erbakan Hoca, ümmet coğrafyasıyla koparılmak istenen kadim bağlarımızı da onardı. Rumların Kıbrıs’taki zulmüne daha fazla seyirci kalamayan merhum Erbakan’ın girişimiyle 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türkleri kurtuldu. Erbakan, Başbakanlığı döneminde Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri canlandırmakla kalmayarak ‘İslam Ortak Pazarı’nın ilk adımı sayılacak olan ve tüm dünyada yankı bulan İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı D-8’i kurdu. 20. yüzyılın en büyük dış politik açılımı olan D-8’de, Türkiye liderliğinde bir araya gelen Müslüman ülkeler arasında, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, İran ve Nijerya bulunuyordu. 1992-1995 yılları arasında Bosna’da devam eden savaşa maddi manevi destek veren Erbakan Hoca, Boşnak Müslümanların gönlünde sarsılmaz bir yer edindi. Aynı dönemde Çeçenistan’da devam eden savaşta da Müslümanlara kol kanat geren Erbakan Hoca, ümmet içinde sembol hale geldi. Yaptığı her konuşmada Siyonist tehlikeye en yüksek perdeden dikkat çeken Erbakan, Gazze’deki insanlık dramının uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyan ilk lider oldu.

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Milyonlar dualarla uğurlamıştı

Kurduğu partiler 4 defa kapatılıp, 20 yıl siyasi yasak alan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Fatih Camii’ndeki cenaze namazı yüzbinlerce sevenini bir araya getirdi. Erbakan’ın cenazesine siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından sevenleri katılırken, merhumun tabutuna talebesi olan dönemin başbakanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan da omuz vermişti.