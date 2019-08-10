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"Siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu:- "Siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz. Fikir ayrılığı olmasına rağmen insanların konuşup anlaşabileceği platformlar oluşturmalıyız"

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:29
"Siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz"

İZMİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz. Fikir ayrılığı olmasına rağmen insanların konuşup anlaşabileceği platformlar oluşturmalıyız." dedi.

Dervişoğlu, partisinin İzmir'deki bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, hür ve demokrat toplumların dini ve milli bayramlarını kutlayabildiğini belirterek, Türkiye'ye hür ve demokrat bir toplum oluşturabilme imkanını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle andı.

Dervişoğlu, "Bu bayramlaşma milletin bütünlüğünü kapsamalı. Toplumun tüm kesimleriyle bizi buluşturabilmeli." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlara değinen Dervişoğlu, "Aslında yaşadığımız bir insanlık sorunu. Bu sorunları aşmak mecburiyetindeyiz. Doğru bir söylem geliştirmeyi becerebilmeliyiz. Siyasetin dilini yumuşatabilmeliyiz. Fikir ayrılığı olmasına rağmen insanların konuşup anlaşabileceği platformlar oluşturmalıyız." diye konuştu.

Kurban Bayramı'nın ardından yoğun bir çalışma temposunun partilileri beklediğini anlatan Dervişoğlu, "Milletle olan gönül ittifakımız devam ediyor. İyilik hareketinin cesur insanlarının Türkiye'nin doğrularını her yerde konuşması lazım." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin Türk siyasetindeki yerini her geçen gün güçlendirdiğini, aldıkları oy oranı ile değil, yarattıkları kelebek etkisiyle tanımlandıklarını vurguladı.

Konuşmasının ardından Müsavat Dervişoğlu ve il yöneticileri, partililerle bayramlaştı.




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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:29
  1. bayramlaşma
  2. İyi Parti
  3. Müsavat Dervişoğlu

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