Siyaseti bırakıyor mu? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Siyaseti bıraktığı iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sessizliğini bozdu.
Siyaseti bıraktığı iddia edilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaseti bırakmadığını açıkladı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bazı basın yayın organlarında 'Kılıçdaroğlu Siyaseti bırakıyor' şeklinde çıkan haberler asılsız ve gerçek dışıdır. ben siyasete devam edeceğim. Bunu kamuoyuna duyuruyorum"
Ayrıntılar geliyor...
