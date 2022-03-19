Siyaseti bırakıp işi şova dönüştürdüler! Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş, Mustafa Sarıgül'ü taklit etti

Asılırken imam istemeyen ve İslam dinini kastederek, “Ben öyle bir mefhumu tanımıyorum” diyen ve cenaze namazı babasının ısrarı üzerine kılınan eşkıya Deniz Gezmiş'i kendisine örnek alan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş, kongre hazırlıkları için partililerle Ankara sokaklarında direklere bayrak astı.

Siyasetin ciddi bir iş olduğunu unutan Haydar Baş'ın oğlu Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü taklit etti.

Baş, önce "Mustafa Sarıgül gibi olacağım" diye espri yaptı. Ardından da "Niye az bayrak astın" dediği partili bir gencin omuzuna vurdu.

Kahkahalarla “Gençlerle bayraklarımızı astık kongremize herkesi bekliyoruz” diyen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sarıgül'ün siyaset yapmak yerine işi iyice şova dönüştürdüğü biliniyor.

Sarıgül; tüp, akaryakıt pombası ve ayçiçeği yağını tokatladığı videolarla gündeme gelmişti.