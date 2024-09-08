Siyasetçi mi sporcu mu belli değil! Vodafone hala destekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki teğmenlerle ilgili olarak;

"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil, bunları temizleyeceğiz." Demişti.

Her çıktığı mecrada bu ülkenin cumhurbaşkanını hedef alan spora siyaset bulaştıran siyasetçi-sporcu voleybolcu İlkin Aydın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın teğmenlerle ilgili açıklamaları sonrası paylaştığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz. BİTTİ” sözleri pek çok kesimden tepki aldı.

Siyasi görüşlerini saklamayan hatta kendisini röportaj için davet eden TRT muhabirine "Ben siyasi şeyler söylüyorum ama" diye tıynetini ortaya koyan sporcu bozuntusu Erdoğan’ın anıtkabir ziyareti sırasında AK Partililer tarafından tezahüratla karşılanmasına da bozulmuş “Her yer Mustafa Kemal, Her yer Cumhuriyet” diyecektiniz her halde diliniz sürçtü” diyerek Cumhurbaşkanımıza tezahürat yapan Ak partililerle de alay etmişti.

İlkin Aydın’ın bu çıkışlarına Sözcü, Cumhuriyet gibi gazeteler de destek vermeye başladı. O desteği verenlerden biri de Vodofone. Şimdi Cumhurbaşkanına laf yetiştirmeye çalışan bu siyasetçi- voleybolcuya Vodafone’un sponsorluğu devam edecek mi? Merakla bekleniyor.