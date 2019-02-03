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Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı 'Makedon kökenlidir' iddiası yüzünden büyük tepkilere maruz kalan Melih Gökçek'in, Ankara için yeniden aday olmayı talep edeceği iddia edildi.

03 Şubat 2019 Pazar 11:46
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. Ankara kulislerinde Gökçek'in AK Parti'ye, "Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım" diyeceği öne sürüldü. 

Ankara’nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in,CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş aleyhinde yaptığı açıklamaların iktidar kanadında da tepkiyle karşılandığı iddia edildi. 

Kulislerde dolaşan iddialara göre, Gökçek’in, "Yavaş, Makedonya kökenlidir" açıklaması gibi pek çok sözünün, Yavaş’a puan kaybettirmek bir yana AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye zarar verdiği yorumu yapılıyor.

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, adaylığının ilk gününden bu yanaMelih Gökçek’le ilgili hiçbir olumsuz söylem ve hareket içine girmiyor. Özhaseki, Gökçek’in son çıkışına ilişkin de “Melih Bey benim kampanyamın parçası değil. Üslubu benim üslubum değil” demişti.

 AK Parti kulislerinde ne yorumlar yapılıyor

Özhaseki'nin bu kadar açık ifade etmesine rağmen Gökçek'in ısrarla konuşmasının nedeniyle ilgili Ankara kulislerinde yapılan yorumlar arasında en uç ve dikkat çekeni şöyle:

Gökçek, “bırakın aday olayım” diyecek

"Gökçek, tutumunun Özhaseki’ye zarar verdiğinin farkında. Stratejisini, siyasi parti il başkanlıklarının büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına vermeleri için son gün olan 19 Şubat takvimine göre belirleyen Gökçek, bu süre zarfında Özhaseki’nin oy kaybettiğini göstererek AK Parti'ye, 'Özhaseki yarışı kazanamaz, bırakın tekrar aday olayım' diyecek. Yıllardır Gökçek’le aynı saflarda siyaset yapan tecrübeli isimler, 'Söz konusu olan Melih Gökçek ise hiçbir şey bizi şaşırtmaz' diyorlar."

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 11:46
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
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