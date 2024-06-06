Siyaset kulisleri birden hareketlendi! Özgür Özel'den Erdoğan açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'ye iadei ziyaret yapacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme 11 Haziran saat 16'da olacak." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadei ziyaret yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme 11 Haziran saat 16'da olacak." açıklamasında bulundu.
2 Mayıs'ta Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkez'de ziyaret etmişti. Görüşme 1 saat 35 dakika sürmüştü.