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Yaşam Siyanürden 10 kat daha etkililer! Tehlike büyüyor
Yaşam

Siyanürden 10 kat daha etkililer! Tehlike büyüyor

Ege Denizi'ne dadanan balon balıkları Bodrum’da çoğalmaya başladı. Siyanürden 10 kat daha etkili zehri olan balıklar tedirgin ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:47:00 -
Siyanürden 10 kat daha etkililer! Tehlike büyüyor

Akdeniz ve Ege Denizi'nin korkulu rüyası olan balon balıkları gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşayan ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça eden balon balıklarının boyları da 1 metre uzunluğuna ulaşmaya başladı. Çene gücüyle ve keskin dişleriyle teneke kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.

Sabah saatlerinde balık avlamaya çıkan Av. Göray Karadut teknesi ile Çavuş Adası açıklarında avlamaya başladı. Birkaç balık avladıktan sonra zıpkın ile balon balığı yakaladı. Güçlükle teknesine taşıdığı 1 metre uzunluğunda 6 kilogramlık ağırlığındaki balon balığının fotoğraflarını çeken Karadut zehirli olan balığı sosyal medyasından paylaştı.

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