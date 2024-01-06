Siyah zeytin yapımı! Dikkat: Şoke eden, yerli bulunmaz bir nimet! Her yerinden sağlık fışkırıyor

Siyah Zeytin Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

3 kilo etli ham siyah zeytin

300 gr salamura tuzu ( kaya tuzu )

5 litrelik plastik su şişesi

Siyah Zeytin Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Zeytinleri yıkayıp süzülmesi için kenara alıyoruz.

Süzülen zeytinlerden plastik bidona 2 avuç kadar dolduruyoruz.

Üzerine biraz tuz ekliyoruz.

Bu şekilde şişe dolana kadar devam ediyoruz.

Kapağını sıkıca kapatıp bir iki çalkalayıp yan şekilde yatırıyoruz.

Sabah akşam kapağını açıp şişenin içindeki gazın dışarı çıkmasını sağlıyoruz.

Tekrar yan yatırıp sağa sola bir iki döndürüyoruz Bu işlemi sabah akşam uygulamaya devam ediyoruz.

Yavaş yavaş zeytin tuz ile fermente olduğu için su salacak bu suyu 2 günde bir döküyoruz.

Zeytin zaman içersin de büzüşmeye başlayacak. Olgunlaşan ve tatlanan zeytinler 1-1, 5 ay sonra servise hazır hale gelecek.

Zeytin hazır hale gelince 5 litrelik plastik şişenin içine 1 küçük çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz.

Güzelce sağa sola çevirip sıvı yağın zeytinlerin her yerine bulaşmasını sağlıyoruz.

Zeytin dolu şişeleri dik şekilde güneş almayan bir yerde bekletiyoruz.

Hazır hale gelen zeytinlerden istediğimiz miktarda servis tabağına alıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz.

NOT: Zeytinleri cam kavanozda hazırlamak isterdim ama kapağını ne kadar sıkı kapasanız da hava alıp zeytinler bozulabiliyor. Onun için dar ağızlı plastik şişede bozulma olmuyor.

Zeytinleri satın alırken kurtlu olmamasına dikkat ediyoruz.

5 litrelik plastik su şişesi tam 3 kilo zeytin alıyor.

Zeytinin faydaları nelerdir nelere iyi gelir?

Kalp hastalıkları riskini düşürmesi, cilt sağlığına iyi gelmesi, kolesterolü düşürmesi zeytinin faydalarından sadece birkaçıdır. Besleyiciliği yüksek olan zeytin, vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengindir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

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